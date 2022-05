Incendio nel capannone: notte di fuoco nel deposito di monopattini elettrici (Di giovedì 19 maggio 2022) PESARO - Ai Vigili del fuoco sono servite diverse ore, la notte scorsa, per domare un Incendio scoppiato la notte scorsa, per cause ancora al vaglio, in via Divisione Acqui a Pesaro all'interno di un ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 19 maggio 2022) PESARO - Ai Vigili delsono servite diverse ore, lascorsa, per domare unscoppiato lascorsa, per cause ancora al vaglio, in via Divisione Acqui a Pesaro all'interno di un ...

Advertising

vigilidelfuoco : A Coriano un #incendio di sterpaglie si propaga a un deposito in cui sono stoccati solventi e prodotti infiammabili… - CronacheNuoresi : Primo #incendio di stagione nel #Nuorese: a #Dorgali in fiamme un canalone a 'Su Babbu mannu'… - PoliziaTI : Incendio nel Locarnese - MutiLeonilde : RT @TortorelliGuido: La #primapagina de @ledicoladelsud - #Basilicata. Copia disponibile in edicola su #Matera, oltre che in digitale. Ogg… - angiuoniluigi : RT @TortorelliGuido: La #primapagina de @ledicoladelsud - #Basilicata. Copia disponibile in edicola su #Matera, oltre che in digitale. Ogg… -