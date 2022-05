Guerra Russia-Ucraina, venerdì 20 maggio sciopero in tutta Italia: previsti disagi per interruzione dei trasporti (Di giovedì 19 maggio 2022) È stato confermato lo sciopero generale di base per venerdì 20 maggio, indetto da alcuni sindacati di base, che riguarderà tutta l’Italia. La manifestazione – intitolata “Se non ora quando: contro una politica e un’economia di Guerra che taglia salari e diritti” – prevede cortei in molte città. Fra i promotori della protesta, a vari livelli, Cub, Sgb, Usi Cit, Cobas, Unicobas, Adl, Usi, Si Cobas e Slai Cobas. trasporti – Prevista l’interruzione del servizio dei trasporti, che coinvolgerà aerei, treni, metropolitane e caselli autostradali. Lo sciopero di tutti i settori pubblici e privati – incluse scuola e sanità – è stato organizzato “contro il militarismo del governo Italiano che invia armi nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) È stato confermato logenerale di base per20, indetto da alcuni sindacati di base, che riguarderàl’. La manifestazione – intitolata “Se non ora quando: contro una politica e un’economia diche taglia salari e diritti” – prevede cortei in molte città. Fra i promotori della protesta, a vari livelli, Cub, Sgb, Usi Cit, Cobas, Unicobas, Adl, Usi, Si Cobas e Slai Cobas.– Prevista l’del servizio dei, che coinvolgerà aerei, treni, metropolitane e caselli autostradali. Lodi tutti i settori pubblici e privati – incluse scuola e sanità – è stato organizzato “contro il militarismo del governono che invia armi nel ...

