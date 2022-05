Guerra hacker tra Italia e Russia, i pirati di Anonymous affondano Killnet (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Continua sulla piattaforma digitale la Guerra tra i pirati delle nazioni politicamente coinvolte nel conflitto russo-ucraino. Lunedì vi avevamo raccontato dell’attacco contro il sito della Polizia di Stato Italiana, ad opera degli hacker filorussi di Killnet. Oggi, invece vi riportiamo il secondo capitolo di questa agguerrita storia tutta informatica. Guerra tra hacker: Anonymous Italia affonda Killnet Il collettivo hacker Anonymous Italia ha infatti bucato e, come ammesso dagli stessi pirati russi, affondato, il sito internet di Killnet. Il gruppo vicino al Cremlino è stato infatti oggetto di una dura serie di colpi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Continua sulla piattaforma digitale latra idelle nazioni politicamente coinvolte nel conflitto russo-ucraino. Lunedì vi avevamo raccontato dell’attacco contro il sito della Polizia di Statona, ad opera deglifilorussi di. Oggi, invece vi riportiamo il secondo capitolo di questa agguerrita storia tutta informatica.traaffondaIl collettivoha infatti bucato e, come ammesso dagli stessirussi, affondato, il sito internet di. Il gruppo vicino al Cremlino è stato infatti oggetto di una dura serie di colpi ...

Advertising

GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - elio_vito : La peggiore propaganda di guerra russa, piena di fake, bugie, falsità imperversa anche stasera nelle nostre televis… - Agenzia_Ansa : Gli hacker russi di Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale contro Stati Uniti, German… - IlPrimatoN : La guerra del terzo millennio si gioca principalmente in rete: con bombardamenti mediatici, fake news e sabotaggi d… - RJ_Hellion : Complimenti e grazie a @martaottaviani per il prezioso lavoro di indagine su come la propaganda digitale del Cremli… -