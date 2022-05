Advertising

rainbowz08 : RT @Miriam13318088: Grosseto, Sabina Magrini muore a 52 anni dopo l'immersione in mare: era direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze -… - controradio : Direttrice Archivio di Stato di Firenze muore in seguito a malore - Miriam13318088 : Grosseto, Sabina Magrini muore a 52 anni dopo l'immersione in mare: era direttrice dell'Archivio di Stato di Firenz… - intoscana : È morta presso l’ospedale di Grosseto all’età di 52 anni Sabrina Magrini direttrice dell’Archivio di Stato di Firen… - domenicosabell1 : Grosseto, muore a 52 anni dopo l'immersione in mare. Addio a Sabrina Magrini, era direttrice dell'Archivio di Stato… -

LA NAZIONE

... invece, di attenderli, ha poi caricato il ragazzo nell'auto ed è corso in direzionesperando di incrociare l'ambulanza in arrivo. I due veicoli si sono trovati nei pressi del bivio fra ...La donna era stata quindi trasferita in codice rosso all'ospedale di Livorno e poi con eliambulanza portata all'ospedale diper la terapia in camera iperbarica Pubblichiamo la nota del ... Grosseto, muore in strada a 30 anni Il ragazzo si trovava in compagnia di un amico che ha allertato i soccorsi e poi lo ha trasportato per alcuni chilometri su un’auto ...Il ragazzo si trovava in compagnia di un amico che ha allertato i soccorsi e poi lo ha trasportato per alcuni chilometri su un’auto ...