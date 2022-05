Giustizia, riforma impossibile con queste toghe: perché l'Italia è condannata a stare ferma (Di giovedì 19 maggio 2022) "La Giustizia spacca il governo" e "la riforma è un bluff": questi alcuni titoli di articoli giornalistici che hanno tentato di fotografare l'estrema difficoltà di una riforma della Giustizia nel nostro Paese, al cospetto di una categoria (quella dei magistrati) votata alla difesa ad oltranza di prerogative costituzionali che nel corso degli anni si sono trasformate in privilegi. Eppure dalla riforma della Giustizia dipendono anche i fondi messia disposizione dall'Europa, pronta a valutare la serietà del PNRR relativo e legittimata a decidere la revoca totale o parziale dello stanziamento. Questi i punti: le candidature per il CSM, che dovrà essere rinnovato prima dell'estate, vanno sottratte alle correnti; la mera separazione delle funzioni giudicanti e requirenti è cosa molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) "Laspacca il governo" e "laè un bluff": questi alcuni titoli di articoli giornalistici che hanno tentato di fotografare l'estrema difficoltà di unadellanel nostro Paese, al cospetto di una categoria (quella dei magistrati) votata alla difesa ad oltranza di prerogative costituzionali che nel corso degli anni si sono trasformate in privilegi. Eppure dalladelladipendono anche i fondi messia disposizione dall'Europa, pronta a valutare la serietà del PNRR relativo e legittimata a decidere la revoca totale o parziale dello stanziamento. Questi i punti: le candidature per il CSM, che dovrà essere rinnovato prima dell'estate, vanno sottratte alle correnti; la mera separazione delle funzioni giudicanti e requirenti è cosa molto ...

marattin : Quella della giustizia tributaria varata ieri dal governo Draghi è una riforma radicale e giusta. In Parlamento bis… - LegaSalvini : MENO 26! ++ #REFERENDUMGIUSTIZIA, IL 12 GIUGNO IO DICO SÌ: CAMBIAMO LA GIUSTIZIA ++ ?? Un voto per cambiare finalme… - matteosalvinimi : Altro che sciopero, la vera Riforma della Giustizia saranno i Referendum del 12 giugno, a scegliere saranno i citta… - Mary35999509 : RT @matteosalvinimi: Altro che sciopero, la vera Riforma della Giustizia saranno i Referendum del 12 giugno, a scegliere saranno i cittadin… - 9Roby11 : RT @marattin: Quella della giustizia tributaria varata ieri dal governo Draghi è una riforma radicale e giusta. In Parlamento bisognerà sop… -