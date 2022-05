Genoa, grande fiducia e stima nella società da parte dei tifosi (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante la retrocessione in Serie B della propria squadra, i tifosi del Genoa provano a guardare con ottimismo al futuro affidandosi alla società da poco insediatasi in città. Come recita un comunicato ufficiale emesso dai sostenitori rossoblu: “Massima fiducia nella società. Noi siamo i Genoani, noi siamo gente di mare! Nonostante l’epilogo doloroso, questa sarà la stagione della rinascita”. grande stima quindi nella società, che sarà presente proprio sabato all’evento post gara contro il Bologna. I tifosi del Genoa infatti stanno organizzando una vera e propria festa di addio alla Serie A, a cui parteciperanno anche i dirigenti, come si può ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante la retrocessione in Serie B della propria squadra, idelprovano a guardare con ottimismo al futuro affidandosi allada poco insediatasi in città. Come recita un comunicato ufficiale emesso dai sostenitori rossoblu: “Massima. Noi siamo ini, noi siamo gente di mare! Nonostante l’epilogo doloroso, questa sarà la stagione della rinascita”.quindi, che sarà presente proprio sabato all’evento post gara contro il Bologna. Idelinfatti stanno organizzando una vera e propria festa di addio alla Serie A, a cuiciperanno anche i dirigenti, come si può ...

