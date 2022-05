Fatturato alto per sostegni Covid, sequestro ad imprenditore (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Per ricevere i fondi del ”decreto liquidità” aveva attestato un Fatturato relativo al 2019 superiore a 122.000 euro, a fronte dei più modesti 22.000 euro. Per questo motivo a Torre del Greco (Napoli) un imprenditore del settore abbigliamento è stato raggiunto da un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina ed eseguito dal gruppo della Guardia di Finanza torrese. Stando alle indagini, l’imprenditore avrebbe autocertificato dati non veritieri nella domanda per accedere al contributo assistito da garanzia statale. In particolare, in base alla ricostruzione degli uomini della compagnia Guardia di Finanza di Torre del Greco, è emerso che il destinatario del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Per ricevere i fondi del ”decreto liquidità” aveva attestato unrelativo al 2019 superiore a 122.000 euro, a fronte dei più modesti 22.000 euro. Per questo motivo a Torre del Greco (Napoli) undel settore abbigliamento è stato raggiunto da un provvedimento dipreventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina ed eseguito dal gruppo della Guardia di Finanza torrese. Stando alle indagini, l’avrebbe autocertificato dati non veritieri nella domanda per accedere al contributo assistito da garanzia statale. In particolare, in base alla ricostruzione degli uomini della compagnia Guardia di Finanza di Torre del Greco, è emerso che il destinatario del ...

