“È morta”. Lutto nel cinema per l’addio all’attrice. Sconfitta dal tumore a 37 anni (Di giovedì 19 maggio 2022) Hollywood piange. La nota attrice americana Marnie Schulenburg è morta lo scorso 17 maggio a Bloomsfield, nel New Jersey, a causa di un tumore che non le ha dato scampo alla giovane età di 37 anni. Figlia di un musicista Marnie era nata infatti il 21 maggio 1984 a Cape Cod, nel Massachussets, lì dove aveva trascorso gran parte dell’adolescenza. Dopo aver preso lezioni di danza e dizione e aver partecipato a dei musical si trasferì a New York nel 2006. Proprio qui ha esordito in una soap opera, “Così gira il mondo”, interpretando il personaggio che l’ha resa famosa, ovvero Alison Stewart. Inizialmente interpretato da bambine è stata proprio Marnie Schulenburg la prima a dare un volto adulto ad Alison. Lo ha fatto fino al termine delle riprese del 2010 ricevendo anche una nomination ai Daytime Emmy Award nella categoria di miglior ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Hollywood piange. La nota attrice americana Marnie Schulenburg èlo scorso 17 maggio a Bloomsfield, nel New Jersey, a causa di unche non le ha dato scampo alla giovane età di 37. Figlia di un musicista Marnie era nata infatti il 21 maggio 1984 a Cape Cod, nel Massachussets, lì dove aveva trascorso gran parte dell’adolescenza. Dopo aver preso lezioni di danza e dizione e aver partecipato a dei musical si trasferì a New York nel 2006. Proprio qui ha esordito in una soap opera, “Così gira il mondo”, interpretando il personaggio che l’ha resa famosa, ovvero Alison Stewart. Inizialmente interpretato da bambine è stata proprio Marnie Schulenburg la prima a dare un volto adulto ad Alison. Lo ha fatto fino al termine delle riprese del 2010 ricevendo anche una nomination ai Daytime Emmy Award nella categoria di miglior ...

