Ddl concorrenza, Draghi a ministri: tempi fondamentali per Pnrr - Cdm autorizza fiducia (Di giovedì 19 maggio 2022) Il disegno di legge è in una fase di stallo da tempo, a causa del mancato accordo tra i partiti della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 maggio 2022) Il disegno di legge è in una fase di stallo da tempo, a causa del mancato accordo tra i partiti della ...

Advertising

antoniomisiani : Mario #Draghi ha ragione da vendere. È folle bloccare le riforme del #PNRR per difendere interessi particolari e re… - repubblica : Balneari, sale la tensione nella maggioranza. Draghi convoca un Cdm: la preoccupazione sull'impasse che blocca il d… - zazoomblog : Draghi convoca Cdm lampo richiama allordine i ministri e ottiene lok a porre la fiducia sul ddl concorrenza -… - MAnnurca : RT @SkyTG24: Ddl concorrenza, Draghi al Cdm: 'Chiudere entro maggio, porre la fiducia se necessario' - FrancyP_ : RT @ilfoglio_it: Il governo chiederà la fiducia sul ddl Concorrenza se non c'è accordo in commissione. Lo ha deciso un Cdm lampo, convocato… -