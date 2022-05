Con ‘Premio Driving Energy 2022' di Terna premi e mostra al PalaExpo di Roma (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Un premio per catturare l'energia in uno scatto. E' la sfida lanciata a tutti i fotografi d'Italia da Terna che ha presentato oggi a Roma il ‘premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea'. Un'iniziativa, aperta a tutti i fotografi in Italia, finalizzata alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Iscrizioni aperte dal 30 maggio. La Giuria, dopo aver selezionato i finalisti, decreterà i 5 vincitori del concorso: Senior, che si aggiudicherà un premio di 15.000 euro, Giovane, al quale verrà consegnato un premio di 5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022), 19 mag. (Adnkronos) - Uno per catturare l'energia in uno scatto. E' la sfida lanciata a tutti i fotografi d'Italia dache ha presentato oggi ail– Fotografia Contemporanea'. Un'iniziativa, aperta a tutti i fotografi in Italia, finalizzata alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Iscrizioni aperte dal 30 maggio. La Giuria, dopo aver selezionato i finalisti, decreterà i 5 vincitori del concorso: Senior, che si aggiudicherà uno di 15.000 euro, Giovane, al quale verrà consegnato uno di 5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle ...

Advertising

christianrocca : In realtà certifica che Conte se la gioca con Salvini per il premio “politico più scarso d’Italia” - vaticannews_it : Kim Puch, rimasta alla storia come la 'napalm girl', la bambina vietnamita di 9 anni fotografata mentre correva nud… - rtl1025 : #Blanco e @Mahmood_Music, in gara all'#Eurovision per l'Italia con #Brividi, hanno vinto il Best Lyrics Award, un p… - 55Flavia17 : Serkay mi sta pure simpatico e non ce l’ho con lui ma assegnare un premio per una serie di 3 anni fa mi fa pensare… - mbbelluco : RT @Lavitadelpopolo: Grande attesa per la corsa rosa in terra veneta e in special modo per la tappa di giovedì 26 maggio che vedrà i ciclis… -