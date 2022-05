Can Yaman stufo, va via dalla casa a Roma: situazione insostenibile (Di giovedì 19 maggio 2022) La star turca Can Yaman si è ritrovato ad affrontare una situazione decisamente difficile, che lo ha convinto a trasferirsi. La grande Claudia Cardinale lo aveva detto. L’Italia è un paese difficile in cui vivere per i VIP. In particolare, per i personaggi famosi che tengono alla propria privacy. L’attrice siciliana ha raccontato di come i giornalisti la perseguitassero e di aver dovuto cambiare casa almeno 3 volte, prima di andare a vivere in Francia. Can Yaman (screenshot)La situazione, dai tempi della “Angelica del Gattoparodo”, non sembrano particolarmente cambiate. L’ultima – si fa per dire – vittima della curiosità morbosa dei fan è l’attore turco, Can Yaman, che ha ottenuto grande successo nel Bel Paese. Can Yaman è vittima di stalkeraggio Can ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 19 maggio 2022) La star turca Cansi è ritrovato ad affrontare unadecisamente difficile, che lo ha convinto a trasferirsi. La grande Claudia Cardinale lo aveva detto. L’Italia è un paese difficile in cui vivere per i VIP. In particolare, per i personaggi famosi che tengono alla propria privacy. L’attrice siciliana ha raccontato di come i giornalisti la perseguitassero e di aver dovuto cambiarealmeno 3 volte, prima di andare a vivere in Francia. Can(screenshot)La, dai tempi della “Angelica del Gattoparodo”, non sembrano particolarmente cambiate. L’ultima – si fa per dire – vittima della curiosità morbosa dei fan è l’attore turco, Can, che ha ottenuto grande successo nel Bel Paese. Canè vittima di stalkeraggio Can ...

MaSte92_ : RT @MediasetTgcom24: Can Yaman cambia casa: 'Stanco dello stalkeraggio che subisco e delle aggressioni alle donne che mi accompagnano...'… - irenes_y : RT @ANTONIE00297505: Amore genera amore e quando una Bella persona con il suo profumo, ti arriva al cuore, allora vuol dire che possiede un… - chiaraMente95 : In che senso questo non è Can Yaman ma Ermito ? ?? - Ditte6263 : RT @ANTONIE00297505: Amore genera amore e quando una Bella persona con il suo profumo, ti arriva al cuore, allora vuol dire che possiede un… - IOdonna : L'attore turco sbotta sui social e denuncia l'«aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se no… -