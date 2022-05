Aprilia | «Mi butto di sotto» | invalido e affetto da grave depressione minaccia il suicidio

(Di giovedì 19 maggio 2022) Attimi di paura questa mattina nel centro didove un uomo,da, hato il. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate le pattuglie dei Carabinieri della locale stazione. Dopo vari tentativi i Militari sono riusciti a farlo desistere dai suoi intenti. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina Foto di repertorio su Il Corriere della Città.

