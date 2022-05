(Di mercoledì 18 maggio 2022) Luciano Spalletti parla del calcio deldella prossima estate. Il tecnico azzurro fa unasu alcuni giocatori in rosa. #ssc#calcio#spalletti

Advertising

calciomercato_m : VIDEO DIRETTA NM - Napoli in ritiro a Dimaro-Folgarida, ADL: 'Novità di mercato', Spalletti: 'Ci torniamo con piace… - gilnar76 : VIDEO | Risposta inaspettata di ADL sul CALCIOMERCATO! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - zazoomblog : VIDEO Risposta inaspettata di ADL sul CALCIOMERCATO! - #VIDEO #Risposta #inaspettata - gilnar76 : VIDEO | ADL PARLA CHIARO SUL CALCIOMERCATO #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - ilbiondino : RT @spondainter: ??NUOVO VIDEO SUL CANALE?? LE LACRIME DI DYBALA E IL CALCIOMERCATO CHE GIÀ IMPAZZA -

Spazio Napoli

SONDAGGIO - Nella giornata di lunedì Vidal aveva postato unin compagnia della splendida compagna a bordo piscina nel suo giorno libero con la maglia del Flamengo indossata da Sonia, ma con già ...Al termine del, poi, è spuntato anche un sondaggio piuttosto esplicito su quale dovesse essere la sua nuova destinazione tra Colo Colo (club in cui si è formato e ha debuttato da professionista)... VIDEO | Calciomercato Napoli, sentite la previsione di Spalletti! Arturo Vidal è già proiettato verso un futuro che a stretto giro di posta non sarà più a tinte nerazzurre. Il cileno lo ha prima lasciato intendere con un esplicito sondaggio sul proprio profilo Insta ...L’uomo, sotto gli occhi della moglie e dei figli, si è lanciato da una scogliera per un tuffo ma purtroppo ha sbattuto violentemente contro uno scoglio. Il dramma si è registrato sotto gli occhi di ...