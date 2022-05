Ultime Notizie – Modena, crollo in palazzina: sei feriti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sei persone sono rimaste ferite in un crollo in una palazzina a Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi. Dalle prime informazioni avrebbe ceduto il solaio e tra i feriti ci sarebbero anche due bambini. In corso le indagini sulla dinamica e le cause del crollo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sei persone sono rimaste ferite in unin unaa Marano sul Panaro, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi. Dalle prime informazioni avrebbe ceduto il solaio e tra ici sarebbero anche due bambini. In corso le indagini sulla dinamica e le cause del. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? La #Finlandia e la #Svezia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla #Nato: - zazoomblog : Ultime Notizie – Fi Berlusconi alle prese con ‘partito polveriera’: resta aperto caso Gelmini - #Ultime #Notizie… - LICIO15 : The Exposé riporta i fatti a cui il mainstream si rifiuta. Non perdiamoci di contatto, iscriviti oggi per ricevere… - zazoomblog : Ultime Notizie – Azovstal i comandanti ancora dentro: “Lotta continua” - #Ultime #Notizie #Azovstal #comandanti - AlbyPiero : RT @IdeeXscrittori: La mente può dominare il corpo per ottenere risultati impensabili. È capitato anche a me. Ho aperto una busta ultrasott… -