Preoccupazione per uno studio leggendario di giochi xbox dopo l’uscita del direttore

L'annuncio di licenziamenti di massa annunciato da Microsoft il 2 luglio 2025 ha scosso profondamente la comunità dei gamer e gli addetti ai lavori. Con circa 9.000 posti di lavoro a rischio, molte speranze di innovazione e progetti ambiziosi si trovano ora in bilico. Questa crisi solleva interrogativi sul futuro dello studio leggendario di giochi Xbox, un pilastro per milioni di appassionati. Ma quali saranno le conseguenze di questa decisione sul panorama videoludico?

Il 2 luglio 2025 ha rappresentato una giornata negativa per l'intera comunità di appassionati di videogiochi e per il settore dell'intrattenimento digitale. In questa data, Microsoft ha annunciato il licenziamento di circa 9.000 dipendenti, molti dei quali provenienti dal suo reparto dedicato ai videogiochi. Sebbene non siano state divulgate cifre precise riguardo alle risorse coinvolte all'interno della divisione gaming, sono stati confermati i licenziamenti presso importanti studi come King, Sledgehammer Games, Raven Software, High Moon Studios e Turn 10.

