Calcio femminile l’Italia apre gli Europei con una solida vittoria sul Belgio

L’Italia del calcio femminile apre gli Europei 2025 con una vittoria convincente contro il Belgio, dimostrando grinta e determinazione. Sullo storico Stade Tourbillon di Sion, le azzurre si sono fatte valere in un match equilibrato, grazie anche all’eleganza e alla precisione di Arianna Caruso, autrice di una rete memorabile. Con questa prestazione, la nostra Nazionale si proietta con fiducia nel girone più competitivo, che vede affrontarsi anche Spagna e Portogallo. La corsa verso il titolo è appena iniziata.

Buona la prima per la Nazionale italiana di calcio femminile agli Europei 2025 in Svizzera. Allo Stade Tourbillon di Sion, la selezione del Bel Paese ha affrontato il Belgio nell’incontro valido per il Gruppo B. Un girone comprendente anche la Spagna (campione del mondo) e il Portogallo, che si affronteranno questa sera dalle 21.00. Ebbene, una partita equilibrata soprattutto nella prima frazione ed è stata Arianna Caruso con una splendida rete al 44? a regalare i tre punti alle nostre portacolori. Un successo pienamente meritato anche per quanto fatto vedere nella secondo tempo delle ragazze nostrane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, l’Italia apre gli Europei con una solida vittoria sul Belgio

