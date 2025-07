Michael Madsen è morto addio all’attore delle Iene e Donnie Brasco

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Michael Madsen, iconico attore di 67 anni noto per le sue interpretazioni in "Donnie Brasco", "Le Iene" e "Kill Bill". Trovato senza vita nella sua residenza di Malibu, Madsen lascia un vuoto profondo tra fan e colleghi. Appassionato di cinema indipendente e poesia, aveva ancora molto da offrire. La sua scomparsa ci invita a riflettere sulla sua straordinaria carriera e sulla sua eredità artistica.

Michael Madsen è stato trovato senza vita nella sua casa di Malibu. L’attore aveva 67 anni ed era noto nel mondo del cinema grazie alla partecipazione a film cult come Donnie Brasco, le Iene e Kill Bill. Negli ultimi tempi Madsen si era dedicato al cinema indipendente e aveva in programma un libro di poesie dedicato al turbolento rapporto con il padre. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Michael Madsen è morto, addio all’attore delle Iene e Donnie Brasco

