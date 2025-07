Michael Madsen | morto a 67 anni l’attore di Le iene e Kill Bill

La scena cinematografica piange la perdita di Michael Madsen, celebre attore noto per i suoi ruoli indimenticabili in "Le Iene" e "Kill Bill". A 67 anni, il suo talento e presenza rimarranno impressi nella memoria di fan e colleghi. L’attore è stato colto da un arresto cardiaco nella sua casa di Malibu, lasciando un vuoto nel mondo del cinema. Negli ultimi due anni, Madsen aveva continuato a sorprendere con progetti sorprendenti e…

Michael Madsen, l’attore noto per i suoi ruoli nei film “ Kill Bill ” e “ Le iene ” di Quentin Tarantino, è morto, come confermato da Variety. Aveva 67 anni. Madsen ha avuto un arresto cardiaco ed è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Malibu giovedì mattina, secondo quanto riferito dal suo agente. “ Negli ultimi due anni Michael Madsen ha realizzato lavori incredibili con il cinema indipendente, tra cui i film di prossima uscita Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, ed era davvero entusiasta di questo nuovo capitolo della sua vita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: michael - madsen - attore - kill

Michael Madsen morto, l'attore dei film di Quentin Tarantino trovato senza vita in casa: aveva 67 anni - Una triste perdita per il mondo del cinema: l’attore Michael Madsen, celebre volto dei film di Quentin Tarantino, è stato trovato senza vita a 67 anni nella sua casa di Malibu.

È morto Michael Madsen, attore culto di Tarantino; È morto Michael Madsen, star di Kill Bill e Le iene: addio all’attore feticcio di Quentin Tarantino a 67 anni; È morto Michael Madsen, il divo di «Kill Bill» e «Le iene» stroncato da un infarto.

È morto Michael Madsen, star di "Kill Bill" e "Le iene": addio all’attore feticcio di Quentin Tarantino a 67 anni - È morto Michael Madsen, storico attore di Hollywood noto per i suoi ruoli iconici in film cult come Kill Bill, Le iene e Donnie Brasco. Secondo msn.com

È morto Michael Madsen, attore caro a Quentin Tarantino e al mondo dei videogiochi - L'attore Michael Madsen è stato trovato morto nella sua casa di Malibu per ragioni ancora da accertare: 67 anni, era noto per i suoi ruoli ne Le Iene e Kill Bill, ma aveva lavorato anche in ... Segnala multiplayer.it