Bancarotta Rifle patteggiano Sandro Fratini e il figlio Giulio L’impegno a versare 5 milioni al fisco

Firenze, 3 luglio 2025 – Per la bancarotta delle società, Rifle - storico marchio italiano dei jeans -, Verdi e G Brand, l'imprenditore fiorentino Sandro Fratini ha patteggiato 1 anno e undici mesi di reclusione, dopo essersi impegnato a versare 5 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate, attraverso la società Co.Fi.Gi., per i debiti tributari e previdenziali della Verdi srl, di cui è stato amministratore unico tra il 2013 e il 2015 e poi amministratore di fatto. Il giudice Antonio Pezzuti, ha accolto la richiesta di patteggiamento anche per Giulio Fratini (1 anno e dieci mesi), figlio di Sandro, e gli amministratori che si sono avvicendati, negli anni, nelle società: Stefano Minucci di Verdi (1 anno e otto mesi) Renato Urgo di Rifle (1 anno e sei mesi) Paolo Wolfram di Verdi (1 anno sette mesi 10 giorni), Simone Anichini di Rifle &co (1 anno e nove mesi), Franco Marianelli di Rifle &co (1 anno e quaatro mesi) e il sindaco revisore della G Brand, Antonio Maragliuolo (1 anno e dieci giorni). 🔗 Leggi su Lanazione.it