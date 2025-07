Osho e la telefonata un sacco bella di Trump a Putin | il video esilarante

Immagina una telefonata tra Trump e Putin, piena di humor e ironia: Federico Palmaroli, in arte Osho, ci regala un video esilarante che mette in scena uno scambio divertente e sorprendente tra i due leader. Tra battute e situazioni improbabili, questa clip cattura l’essenza di un Ferragosto all’insegna del sorriso. Non perderti questa irresistibile parodia, perchè il divertimento è assicurato!

"Come t'eri messo pe' Ferragosto?". Ecco come Federico Palmaroli in arte Osho ha immaginato la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il video. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Osho e la telefonata "un sacco bella" di Trump a Putin: il video esilarante

