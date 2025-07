Burnley sperando di firmare Callum Wilson su un trasferimento gratuito

Il Burnley spera di aggiudicarsi Callum Wilson attraverso un trasferimento gratuito, una mossa che potrebbe rafforzare notevolmente la rosa. Per coloro meno avvezzi alla lingua inglese, riportiamo fedelmente l’articolo appena pubblicato da un sito britannico, con il link alla fine per chi desidera approfondire. Immaginate un tifoso del Burnley uscito dallo stadio con una bandiera del club tra le mani: un’immagine che riassume la passione per i colori.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Un fan di Burnley arriva fuori dallo stadio mentre indossa una bandiera del club. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Burnley, Inghilterra – 21 aprile: un fan di Burnley arriva fuori dallo stadio mentre indossa una bandiera di club prima della partita del Sky Bet Championship tra Burnley FC e Sheffield United FC al Turf Moor il 21 aprile 2025 a Burnley, in Inghilterra. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Secondo quanto riferito, Burnley è interessato a firmare il dipartimento del Newcastle United Callum Wilson. 🔗 Leggi su Justcalcio.com