Assalto sul treno quattro feriti con l' ascia in Germania

Un dramma scuote la tranquilla tratta tra Amburgo e Vienna: un attacco con un'ascia su un treno in Germania lascia quattro feriti e un'ondata di paura. L'aggressore, un giovane siriano di 20 anni, è stato prontamente fermato dai passeggeri. Mentre la comunità cerca di capire il movente di questa inattesa aggressione, l'attenzione si concentra sull'importanza della sicurezza nei mezzi pubblici. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale rafforzare i controlli e la vigilanza sui nostri viaggi quotidiani.

Strasskirchen, 3 lug. (askanews) - Quattro persone sono rimaste ferite in Germania su un treno fra Amburgo e Vienna quando un uomo le ha attaccate con un'ascia. Le ferite sono leggere, ma la paura è tanta. Per il portavoce della polizia alla stazione di Strasskirchen, Gunther Tomashko, l'autore presunto "è un uomo di vent'anni originario della Siria. Al momento non intendo parlare del movente". Il giovane è stato bloccato da alcuni passeggeri del vagone, poi arrestato dai servizi di emergenza. Andreas Noffke che si trovava nel vagone acconto dice "ci sentiamo insicuri, un sentimento che in Germania si prova sempre piĂą spesso".