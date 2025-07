AUTOMOBILISTI FREGATI A LUGLIO | nuova ‘tassa’ obbligatoria da pagare hanno aspettato l’estate per stangarti I Se non cacci i soldi non puoi mettere neanche in moto

Gli automobilisti italiani si preparano a una nuova stangata, questa volta in nome della sostenibilità: dal 2027, si ipotizza un aumento delle accise sui carburanti, che potrebbe rendere ancora più salato il prezzo di benzina e diesel. Una misura che, in un momento di crisi economica ed energetica, rischia di gravare pesantemente sulle tasche di chi ogni giorno sceglie di muoversi in auto. Ma quanto durerà questa corsa ai nuovi contributi?

Una nuova tassa e una nuova stangata per gli automobilisti italiani, si tratta di una misura in nome della sostenibilità Nel contesto di una crisi economica ed energetica sempre più pressante, prende forma una nuova ipotesi di tassazione che potrebbe colpire duramente gli automobilisti italiani. A partire dal 2027, secondo le prime indiscrezioni, si starebbe valutando un aumento delle accise sui carburanti, destinato a rendere più costoso il rifornimento di benzina e diesel. Si tratta di una proposta che si inserisce nel più ampio disegno europeo volto alla transizione ecologica e alla riduzione delle emissioni, ma che rischia di pesare in modo considerevole sulle tasche dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - AUTOMOBILISTI FREGATI A LUGLIO: nuova ‘tassa’ obbligatoria da pagare, hanno aspettato l’estate per stangarti I Se non cacci i soldi, non puoi mettere neanche in moto

In questa notizia si parla di: automobilisti - tassa - fregati - luglio

Nuova tassa in Grecia, aumentano i prezzi per i croceristi - SiViaggia - Attualmente, oltre il 57% del turismo crocieristico in Grecia si concentra su Santorini, Mykonos e il Pireo, la città portuale situata appena ... Secondo siviaggia.it

Da luglio la tassa di soggiorno: pagamento sui primi 4 giorni in albergo - la Nazione - Da luglio la tassa di soggiorno: pagamento sui primi 4 giorni in albergo La durata slitta dai sei iniziali. Segnala lanazione.it