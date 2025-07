Belle sporche e poco profumate l’Italia femminile sembra una squadra di Conte | 1-0 al Belgio

L’Italia femminile si presenta all’Europeo con grinta e determinazione, dimostrando di essere una squadra “belle, sporche e poco profumate”, come direbbe Conti, ma soprattutto vincente. Con una vittoria di misura contro il Belgio, Arianna Caruso brilla e conferma il suo talento, attirando l’attenzione del Bayern Monaco. Dopo tre anni, le azzurre si prendono la rivincita: il cammino è appena iniziato, e l’Italia ha tutte le carte in regola per sorprendere.

“Belle, sporche e poco profumate”, per usare una citazione contiana. L’Italia inizia bene l’ Europeo femminile battendo di corto muso, 1-0, il Belgio. Arianna Caruso si prende la scena, è ufficialmente nel suo prime di carriera, e il Bayern Monaco infatti l’ha capito e non se l’è fatta sfuggire. L’Italia è riuscita a prendersi la rivincita contro le belga dopo tre anni, quando all’Europeo 2022 in Inghilterra furono loro, con lo stesso risultato, a passare ai quarti. L’Italia inaugura l’Europeo femminile con una vittoria. Un inizio di partita faticoso per le Azzurre, che ci hanno messo un po’ per entrare nei meccanismi di partita, date anche le alte temperature che non hanno aiutato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Belle, sporche e poco profumate”, l’Italia femminile sembra una squadra di Conte: 1-0 al Belgio

