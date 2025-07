Telefonata Trump-Putin lo zar fa il solito gioco | Pronti ai negoziati sull’Ucraina ma non rinunciamo ai nostri obiettivi

Una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, durata circa un’ora, ha riacceso i riflettori sulla scena internazionale. Tra discussioni sull’Ucraina e il Medio Oriente, i due leader sembrano pronti a negoziati senza rinunciare ai propri obiettivi. Mentre Trump si prepara a parlare con Zelensky, il quadro geopolitico si fa imprevedibile e ricco di possibili sviluppi futuri. La partita è aperta: cosa ci riserveranno i prossimi giorni?

È durata circa un’ora la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciata un po’ a sorpresa poco prima che si tenesse. Secondo quanto emerso, i due leader hanno parlato anche di Medio Oriente, oltre che di Ucraina. Domani Trump dovrebbe sentire a breve anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sebbene sui tempi questo punto restino incertezze. Lo stesso Zelensky ha spiegato che potrebbe avvenire domani come nei prossimi giorni. Intanto l’Ue accelera sul processo di adesione di Kiev: «Sicuramente abbiamo raggiunto le condizioni per andare avanti nel processo in corso per l’adesione», ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, ad Aarhus, dove era presente anche Zelensky, nel corso della conferenza stampa in occasione dell’avvio della presidenza danese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Telefonata Trump-Putin, lo zar fa il solito gioco: «Pronti ai negoziati sull’Ucraina, ma non rinunciamo ai nostri obiettivi»

In questa notizia si parla di: trump - telefonata - putin - ucraina

La telefonata tra Edan Alexander e la madre, Trump rilancia la scena dopo la liberazione: così il 21enne lo ringrazia, l’ipotesi dell’incontro – Il video - La telefonata tra Edan Alexander e sua madre, Yael, segna un momento emozionante dopo la sua liberazione da Hamas.

È durata quasi un'ora la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Nessuna apertura del presidente russo sull'Ucraina: "Raggiungeremo i nostri obiettivi rimuovendo le cause all'origine del conflitto" Vai su X

PODCAST | Ucraina, telefonata Macron-Putin. Trump: "Ok di Israele per la tregua a Gaza". #ANSA Vai su Facebook

Ucraina, Putin parla con Trump e il Papa: 'Niente pace immediata'. Attacco russo con i droni, 5 morti; Guerra in Ucraina: telefonata Trump-Putin. Il leader russo: non rinunciamo a nostri obiettivi; Telefonata Trump-Putin: Mosca non abbandonerà obiettivi in Ucraina ma Cremlino apre a negoziati.

Telefonata Trump-Putin: Mosca non abbandonerà obiettivi in Ucraina ma Cremlino apre a negoziati - Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il suo omologo statunitense Donald Trump della guerra in Ucraina e della crisi in Medio Oriente. Si legge su msn.com

Guerra in Ucraina, Putin telefona a Trump: “Ok a negoziati con Kiev, ma non rinunceremo ai nostri obiettivi” - È durato circa un'ora il colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump, definito dal consigliere dello zar "pragmatico e concreto" ... Lo riporta fanpage.it