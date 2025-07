Pierpaolo Pretelli termina l'avventura all'Isola dei Famosi la madre di Giulia Salemi | Ora riunisci la famiglia

Pierpaolo Pretelli conclude la sua avventura all'Isola dei Famosi 2025, lasciando il pubblico con entusiasmo e tante emozioni. Dopo aver affrontato le sfide dell’isola come inviato, il suo ritorno a casa si fa sempre più vicino: un momento di gioia che aspetta di essere condiviso con i suoi cari. La madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, lo incoraggia a riunire la famiglia, dando il via a un nuovo capitolo di affetti e serenità .

Pierpaolo Pretelli è pronto a rientrare a casa dopo l'avventura come inviato all'Isola dei Famosi 2025. Il volto televisivo tra i commenti a uno degli ultimi post pubblicati ha ricevuto i complimenti dalla suocera, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. "Ti ammiro, ora torna dai tuoi amori e riunisci la famiglia", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Anche questa lunga avventura è giunta al termine e tu ti sei distinto per bravura, costanza, dedizione e tanta empatia verso i naufraghi. L impegno, l umiltà e la voglia di migliorarsi pagano sempre e tu quest isola 2025 l hai VINTA #pierpaolopretelli #prelemi

Non ci sto… Accusare Dino Giarrusso di violenza sulle donne, non ci sto… Si parla di un gioco e non dovete tirare in ballo la violenza sulle donne…" La scena si è fatta tesa nello studio de L'Isola dei Famosi, quando la moglie di Dino Giarrusso ha assistito all

