In 10 giorni vinti 155mila euro | la fortuna di una donna svela il sistema di riciclaggio del clan

In soli 10 giorni, una donna ha portato alla luce un inquietante sistema di riciclaggio tra i clan Sautto-Ciccarelli e Angelino-Gallo di Caivano, che avrebbe trasformato quasi 800mila euro di droga ed estorsioni in vincite milionarie al 10 e Lotto. Una scoperta che scuote le fondamenta della criminalità organizzata e apre nuovi scenari sulla lotta all'illegalità. Continua a leggere per svelare i dettagli di questa intricata operazione.

I clan Sautto-Ciccarelli e Angelino-Gallo di Caivano ripulivano soldi di estorsioni e droga attraverso il 10 e Lotto: avrebbero investito quasi 800mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

