Stretta su monopattini elettrici | adesso arriva la targa

La rivoluzione della mobilità urbana si fa più sicura e regolamentata: arriva la targa per i monopattini elettrici, un passo deciso verso un ambiente cittadino più ordinato e protetto. Il nuovo Codice della strada sancisce questa novità, rafforzando le misure di sicurezza e responsabilità. La stretta sulla micromobilità mira a tutelare tutti gli utenti delle strade, promuovendo un utilizzo consapevole e responsabile dei mezzi elettrici.

Arriva la targa per i monopattini elettrici e prende corpo la stretta sulla micromobilità regolata dal nuovo Codice della strada. "Un nuovo passo avanti verso una mobilità urbana più sicura e ordinata - fa sapere il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - che dà piena attuazione a quanto previsto dalla legge e che introduce nuove misure per garantire una maggiore sicurezza nell'utilizzo.

