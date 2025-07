Putin-Trump linea rovente

La scena internazionale si riscalda con un nuovo sviluppo: mentre l’Europa osserva attentamente, Putin e Trump si preparano a una conversazione che promette di scuotere gli equilibri globali. Dopo la decisione di Washington di sospendere l’invio di armi in Ucraina, il mondo si chiede quali siano le reali intenzioni di questi due protagonisti. La telefonata tra Putin e Trump potrebbe infatti segnare un punto di svolta, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un altro colpo di scena arriva da Washington dopo lo stop all'invio di armi in Ucraina compresi i sistemi di difesa antiaerea Patriot. Mentre il presidente Zelensky si preparava a una telefonata con il presidente americano per domani o nei giorni successivi è stato battuto sul tempo dall'annuncio da parte del presidente russo Putin di una chiamata con Trump. Il Cremlino ha confermato la telefonata durata quasi un ora nella quale Putin avrebbe ribadito a Trump che non intende in ucraina arretrare dai suoi obiettivi. Si intensifica cosi' il dialogo tra mosca e Washington considerato che i due presidenti si erano sentiti l'ultima volta lo scorso 14 giugno.

