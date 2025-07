LIVE Sonego-Basilashvili 6-1 6-3 6-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | tie-break nel terzo set

Vivi l’emozione di Wimbledon 2025 con la nostra diretta live: Sonego e Basilashvili si sfidano in un match avvincente, tra scambi intensi e momenti di pura adrenalina come il tie-break nel terzo set. Restate aggiornati per non perdere nemmeno un istante di questa battaglia tennistica, dove ogni punto può fare la differenza e il cuore batte forte ad ogni colpo. Clicca qui per vivere l’azione in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Ottima risposta di Basilashvili che prende la rete e gioca una buona volee bassa. Sonego in qualche modo riesce ad arrivare sulla palla e poi di istinto gioca la volee successiva. 0-3 Noooooo. Bellissimo dritto incrociato di Sonego con la palla che termina in corridoio di pochissimi millimetri. Seconda 0-2 Il georgiano manovra bene, prende la rete e chiude con lo smash Seconda 0-1 Grande risposta di Basilashvili che aggredisce con la risposta di dritto. Sonego prova a difendersi con il contro-balzo ma il suo dritto si ferma in rete. Subito un mini-break per il georgiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili 6-1, 6-3, 6-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: tie-break nel terzo set

LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfida il giustiziere di Musetti - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Lorenzo Sonego si prepara a sfidare l'aggressivo Basilashvili in un match decisivo per il secondo turno.

