Morto Michael Madsen recitò in Donnie Brasco e nelle Iene

Una perdita improvvisa scuote il mondo del cinema: Michael Madsen, celebre per i suoi ruoli in "Donnie Brasco" e "Le Iene", è stato trovato morto a 67 anni nella sua casa di Malibu. Il suo talento versatile e la passione per il cinema indipendente lasciano un’eredità indelebile. La sua scomparsa, causata da un arresto cardiaco, segna la fine di un’epoca. La sua storia continuerà a vivere sul grande schermo e nei cuori dei fan.

L'attore di 'Donnie Brasco' e delle 'Iene' Michael Madsen è stato trovato morto nella sua casa di Malibu stamattina all'alba. Aveva 67 anni. Il manager Ron Smith ha spiegato che Madsen è morto per arresto cardiaco. "Negli ultimi due anni Madsen ha svolto un lavoro incredibile con il cinema indipendente, tra cui i film 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', ed era davvero impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita", hanno dichiarato i suoi agenti. "Michael si stava anche preparando a pubblicare un nuovo libro di poesie intitolato "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems".

James Russo, Al Pacino, Michael Madsen, Bruno Kirby e Johnny Depp sul set di Donnie Brasco (1997), sottovalutato capolavoro di Mike Newell Vai su Facebook

