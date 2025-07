Inter Fausto Pizzi sulla suggestione Vlahovic | Non lo prenderei per un motivo

Nel vivace mondo del calciomercato, le suggestioni si susseguono rapidissime. Tra rumors e preferenze, la possibile trattativa per Dusan Vlahovic all’Inter ha acceso dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Fausto Pizzi, ex calciatore di Inter e Parma, si distingue con un parere deciso: non lo prenderebbe per un motivo ben preciso. Scopriamo insieme cosa ha motivato questa opinione e perché potrebbe influenzare le strategie future dei nerazzurri.

Si sa, in tempo di calciomercato ogni nome è spendibile. Tra idee, obiettivi e trattative accennate, c’è spazio anche per le suggestioni di mercato. Come quella riguardante l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, come possibile rinforzo nel reparto offensivo dell’ Inter. A tal proposito, l’ex calciatore di Inter e Parma, Fausto Pizzi, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Fausto Pizzi sulla suggestione Vlahovic: “Non lo prenderei per un motivo”

