Il match tra Sinner e Vukic a Wimbledon 2025 si accende, con l’azzurro che si prende il comando nel secondo set. Dopo un inizio intenso, Sinner domina il gioco con determinazione e talento, consolidando il suo vantaggio. Rimanete sintonizzati per tutte le emozioni e gli aggiornamenti live di questa sfida avvincente, dove ogni punto può fare la differenza. Non perdere neanche un istante: clicca qui per seguire la diretta completa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 A trenta risolve l’altoatesino! 40-30 Secondo errore del game per Sinner. 40-15 Sbaglia il dritto anomalo Vukic 30-15 Prima vincente al corpo. 15-15 Nastro vincente Sinner. 0-15 Torna a strappare con il dritto l’azzurro. 1-0 Fuori il dritto dopo la battuta di Vukic, che perde per la terza volta di fila il servizio. 30-40 In spinta di dritto Jannik trova una impressionante soluzione in cross sulla riga! 30-30 Sbaglia di rovescio Sinner in modo gratuito. 15-30 Fuori il dritto strappato da Vukic. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Si allunga il rovescio in spinta di Vukic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Vukic 6-1, 1-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: ventotto minuti di gioco per il 1° set

