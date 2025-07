Adzic Juve anche il gioiello montenegrino saluta la stagione | il messaggio social dopo il Mondiale per Club scatena i tifosi – FOTO

Il gioiello montenegrino Adzic saluta la stagione 2024-2025 con un messaggio social che ha acceso i cuori dei tifosi bianconeri. Dopo il Mondiale per Club, il suo post su Instagram ha scatenato entusiasmo e speranze di vederlo presto protagonista con la Juventus. La passione dei tifosi si accende: è solo l'inizio di una nuova avventura?

Adzic Juve, il suo messaggio social dopo il Mondiale per Club scatena i tifosi: cosa ha pubblicato al termina della stagione della Juventus – FOTO. Anche Adzic, sui social, saluta la stagione 2024-2025. Il messaggio Instagram del gioiello montenegrini ha scatenato i commenti dei tifosi bianconeri, che lo vogliono sempre più protagonista anche in Prima Squadra. Vasilije Adzic, giovane talento montenegrino, ha vissuto una stagione 2024-2025 ricca di emozioni con la maglia della Juventus tra Next Gen e Prima Squadra.