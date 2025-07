Proteste in attesa di Netanyahu fuori dal kibbutz Nir Oz

Migliaia di cittadini si radunano fuori dal kibbutz Nir Oz, in attesa della visita di Benjamin Netanyahu, per esprimere il loro dolore e la loro speranza. Quel territorio, segnato da uno dei momenti più cruenti dell’ultimo anno, testimonia il desiderio di giustizia e pace. La tensione è palpabile, mentre le voci si alzano, chiedendo risposte e un futuro diverso. In questa delicata fase, ogni gesto e parola assumono un peso enorme.

Nir Oz, 3 lug. (askanews) - Manifestazione di protesta fuori dal kibbutz Nir Oz in attesa di una visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il kibbutz ha subito il maggior numero di assassinii e di rapimenti nella giornata del 7 ottobre quando Hamas ha compiuto una terribile incursione in territorio israeliano, scatenando la reazione di Israele che da un anno e mezzo bombarda la Striscia di Gaza. "Stiamo aspettando che i fratelli e le sorelle che sono ancora a Gaza tornino a casa", dice una manifestante israeliana davanti al kibbutz. "Sono qui per dire al primo ministro Netanyahu riportali a casa ora, non hanno tempo", ha aggiunto.

