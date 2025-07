Temptation Island chi sono Sonia e Alessio coppia di avvocati | Non voglio sentirmi usata da lui

Sonia e Alessio, coppia di avvocati proveniente dalla Puglia, si confrontano con le sfide della loro relazione sulla spiaggia di Temptation Island. Entrambi maturi e innamorati da otto anni, affrontano tensioni e dubbi che mettono alla prova il loro legame. La loro storia, ricca di emozioni e problematiche recenti, ci invita a scoprire se l’amore può superare anche le prove più dure. Ma cosa succederà quando i sentimenti verranno messi alla prova?

Sonia e Alessio sono tra le coppie più mature della 13esima edizione di Temptation Island. Entrambi avvocati, lui 39 anni, lei 48, provengono dalla Puglia, Ortanova, in provincia di Foggia, vivendo una storia d’amore che va avanti da ben otto anni. Hanno iniziato la convivenza dopo un anno di relazione, ma sul loro rapporto ci sono tante problematiche nate specialmente negli ultimi due anni. A scrivere al programma è stato Alessio dubbioso sul loro rapporto turbolento, ma la stessa Sonia ha condiviso la decisione, percependo il compagno distante, scostante, sfuggente e ricordando i postumi di una relazione in cui si era sentita usata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Temptation Island, chi sono Sonia e Alessio, coppia di avvocati: “Non voglio sentirmi usata da lui”

