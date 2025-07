Motociclista italiano trascinato nel bosco e ucciso da un orso in Romania | cosa è successo

Un motociclista italiano, coinvolto in un tragico incidente, ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un orso nei boschi della Romania. L’uomo si trovava con la sua comitiva sull’autostrada Transfagarasan, vicino alla diga di Vidraru, quando il dramma si è consumato. Un episodio che scuote e invita a riflettere sui pericoli nascosti tra natura e avventura, lasciando un segno indelebile nelle testimonianze di chi viaggia e scopre il mondo.

Romania, un cittadino italiano di 48 anni, che viaggiava in moto sulla Transfagara?an, è stato ucciso da un orso bruno, che lo aveva afferrato e trascinato in un bosco vicino alla diga di Vidraru. Il suo corpo è stato recuperato in un burrone @ultimoranet Vai su X

L'uomo si sarebbe fermato insieme ad altri motociclisti stranieri quando è stato aggredito e trascinato nella foresta dall'animale Vai su Facebook

