Eredità Lady Gucci condannata a 6 anni e 4 mesi l’ex compagna di cella di Patrizia Reggiani | Ha manipolato le sue decisioni economiche

Una vicenda avvolta da intrighi e manipolazioni, che ha portato alla condanna di Loredana Canò, nota come “Lady Gucci”. L’ex compagna di cella di Patrizia Reggiani si è vista infliggere una pena di 6 anni e 4 mesi dopo un procedimento giudiziario che ha scosso Milano. Ma cosa si nasconde dietro questa storia di potere e inganni? Scopriamo i dettagli di un caso che rivela le oscure sfumature del mondo della moda e della criminalità.

Si chiude con una condanna a 6 anni e 4 mesi il processo milanese che vedeva coinvolta Loredana Canò, ex compagna di cella e in seguito assistente personale di Patrizia Reggiani, nota ai più come “Lady Gucci”. La sentenza è stata pronunciata oggi dai giudici del Tribunale di Milano, al termine di un procedimento che ha coinvolto anche altre tre persone. Secondo l’accusa, Canò avrebbe avuto un ruolo centrale in una vicenda legata alla gestione sospetta del patrimonio di Reggiani, già condannata nel 1998 per l’omicidio del suo ex marito, Maurizio Gucci, erede della celebre maison di moda. I giudici hanno ritenuto Canò responsabile di reati legati all’ appropriazione indebita e alla manipolazione della volontà di Reggiani, sfruttando il legame costruito durante la detenzione e proseguito dopo la scarcerazione. 🔗 Leggi su Open.online

