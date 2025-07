LIVE Sinner-Vukic 6-1 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | set e break di margine

Vukic affronta con determinazione il match di Wimbledon 2025, con un punteggio che si fa serrato e un pubblico in trepidante attesa. Tra scambi intensi e colpi vincenti, ogni punto racconta una storia di passione e resistenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Attacco in controtempo e volèe di rovescio! Palle break! 15-30 Prima vincente e applauso. 0-30 Si gira di dritto ma sbaglia l’inside in Vukic. 0-15 Risposta all’incrocio di dritto! 3-1 Sono 2680 i punti virtuali di margine in classifica ATP su Carlos Alcaraz. 40-0 Prima vincente. 30-0 Ace (5°). 15-0 Seconda al corpo e rovescio lungoriga. 2-1 E allora, un paio di punti di ritardo per Vukic che tiene la battuta grazie al lungoriga in rete di rovescio di Sinner. Seconda 40-30 Passante di rovescio a segno di Sinner! Pezzettino di riga trovato! 40-15 Doppio fallo (1° della partita). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Vukic 6-1, 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: set e break di margine

Wimbledon 2025: Jannik Sinner sfida Vukic al secondo turno. Orario, precedenti e dove vedere il match in diretta TV e streaming - Wimbledon 2025 si apre con grande entusiasmo, e Jannik Sinner si prepara a sfidare Vukic nel secondo turno.

