Superman | James Gunn spiega perché ha preferito David Corenswet a Nicholas Hoult per il ruolo di Clark

Il regista James Gunn ha parlato del casting di Superman, rivelando dei dettagli dell'audizione di Nicholas Hoult, a cui ha affidato la parte di Lex Luthor. Nicholas Hoult è stato in lizza per il ruolo di Clark Kent in Superman, assegnato poi a David Corenswet, diventando tuttavia il malvagio Lex Luthor. James Gunn, in una nuova intervista a Jake's Takes, ha ora rivelato il motivo per cui ha preferito affidare alla star la parte del villain. La scelta di David Corenswet Parlando del casting di Superman, James Gunn ha spiegato che durante i casting si cerca la persona perfetta per ogni ruolo: "La maggior parte delle persone che stavano facendo le audizioni per Superman non stavano facendo niente di sbagliato, semplicemente non erano in linea rispetto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it