Firenze proposta matrimonio in ospedale per Lorenzo e Tommaso

In un gesto di profonda tenerezza e coraggio, Lorenzo ha scelto l'ospedale Careggi di Firenze per fare la sua proposta di matrimonio a Tommaso, ricoverato. Tra sorpresa, un anello speciale e uno striscione emozionante, il momento ha toccato il cuore di migliaia di persone, dimostrando che l’amore vero supera ogni barriera. La storia di Lorenzo e Tommaso ci ricorda che i sogni più grandi trovano sempre il modo di realizzarsi.

(Adnkronos) – Una proposta di matrimonio secondo tutte le regole: sorpresa, anello, striscione e richiesta in ginocchio. Lorenzo ha scelto di fare a Tommaso la fatidica domanda all'ospedale Careggi di Firenze, dove il compagno è ricoverato. Il video di quel momento, condiviso su Instagram, ha commosso e sta commuovendo migliaia di persone in tutta Italia. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: firenze - proposta - matrimonio - ospedale

Il video è virale, Lorenzo racconta a http://Gay.it la sua proposta di matrimonio a Tommaso all'Ospedale Careggi https://gay.it/lorenzo-tommaso-video-coppia-gay-richiesta-matrimomio-careggio-video… #CoppieGay #Firenze #UnioniCivili #VideoVirali Vai su X

Erano appena tornati da un viaggio bellissimo, quando la vita ha cambiato ritmo all’improvviso. Un ricovero inatteso, dieci giorni in cardiologia, la paura che si insinua tra le corsie dell'ospedale Careggi, a Firenze. Ma "l’amore non ha bisogno di condizioni perf Vai su Facebook

