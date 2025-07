Conceicao Juve la rivelazione | è sfumato dopo il no del Porto i bianconeri sono ora alla ricerca di un esterno! Importanti novità sul portoghese

Conceição, la rivelazione che aveva fatto sognare i tifosi della Juventus, si è smarrita dopo il rifiuto del Porto. La Vecchia Signora, comunque, non si ferma e continua la caccia a un esterno di grande livello. Dopo aver ufficializzato Jonathan David, l’attenzione si sposta su altre importanti trattative di mercato, mantenendo vivo l’interesse per rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli. Rimanete con noi, perché le novità sono all'orizzonte.

Conceicao Juve, Marchetti: «È sfumato dopo il no del Porto». L’importante rivelazione dell’esperto di mercato sul portoghese. La Juve è entrata ufficialmente nella sessione estiva di mercato, con il colpo Jonathan David già ufficializzato. Tuttavia, come sottolineato dall’esperto di mercato Luca Marchetti su TMW, il club bianconero non intende fermarsi qui. Il calciomercato Juve, infatti, è ora concentrato su alcune trattative fondamentali per delineare il proprio futuro, in particolare riguardo ai giocatori chiave come Kolo Muani e Francisco Conceição. I destini di Muani e Conceicao sono tutt’altro che definiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com