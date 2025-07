Papa Leone abbraccia 300 bambini ucraini ospiti delle Diocesi

Un gesto di grande tenerezza e solidarietà che scalda il cuore: Papa Leone XIV ha abbracciato 300 bambini ucraini ospiti delle diocesi italiane, simbolo di speranza e pace in un momento di crisi. Un gesto che testimonia l’impegno della Chiesa nel portare conforto e solidarietà ai più giovani in difficoltà, rinnovando il messaggio di amore universale. La sua vicinanza rimarrà impressa come un faro di speranza per tutti.

L’abbraccio di Papa Leone XIV con circa 600 bambini ucraini ospiti per l’estate nelle diocesi italiane. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone abbraccia 300 bambini ucraini ospiti delle Diocesi

In questa notizia si parla di: papa - leone - bambini - ucraini

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Oggi Papa Leone XIV @Pontifex_it ha accolto con affetto i bambini ucraini giunti in Italia per “È PIÙ BELLO INSIEME 2025”, un’estate di pace e speranza. Grazie a chi costruisce ponti di fraternità! #Papa #Ucraina Vai su X

Il Papa incontra i bambini del Centro estivo in Vaticano, tra loro 300 bambini ucraini Vai su Facebook

Leone XIV incontra i bambini del Centro Estivo vaticano e altri 300 piccoli ucraini; Papa Leone abbraccia 300 bambini ucraini ospiti delle Diocesi; Nell’Aula Paolo VI - Papa Leone XIV in dialogo con i bambini del Centro estivo vaticano e 300 piccoli ucraini.

Il Papa ai bambini arrivati dall'Ucraina: «Siate costruttori di amicizie» - Leone XIV ha incontrato i giovanissimi ospitati delle comunità diocesane nell’ambito del progetto “È più bello insieme” promosso dalla Chiesa italiana e coordinato da Caritas italiana ... Segnala msn.com

Leone XIV incontra i bambini del centro estivo vaticano: “Gesù ci chiama a essere tutti amici” - Al Papa i bambini e i ragazzi hanno portato dei regali, alcuni oggetti realizzati da loro durante il centro estivo e gadget dell’Estate ragazzi, e disegni e opere da parte dei piccoli ucraini. Secondo corrierecesenate.it