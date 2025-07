Palio di Siena 2025 vince la contrada dell'Oca con il fantino Tittia in sella al cavallo Diodoro

Il Palio di Siena 2025 è scritto nel segno della vittoria della contrada dell'Oca, con il celebre fantino Tittia su Diodoro. Una corsa emozionante, che ha visto i nostri campioni dominare per tutti e tre i giri di piazza del Campo. Un trionfo che resterà nella storia di questa antica tradizione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa epica vittoria.

A vincere il Palio di Siena 2025 è la contrada dell'Oca, con l'accoppiata fantino-cavallo Giovanni Atzeni detto Tittia in sella a Diodoro. I due hanno vinto rimanendo in testa per tutti i tre giri di piazza del Campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it