Bambini e insegnanti stremati la mamma lancia la petizione per i condizionatori negli asili nido | Temperature schizzate a 38 gradi così è impossibile

In un’estate record, bambini e insegnanti di Bologna sono alle prese con temperature insostenibili negli asili nido, raggiungendo i 38-40 gradi. La mamma di uno dei piccoli coinvolti ha deciso di lanciare una petizione per chiedere l’installazione di condizionatori, affinché i più piccoli possano vivere un ambiente più sicuro e confortevole. È giunto il momento di agire per garantire il benessere dei nostri bambini, perché nessuno dovrebbe soffrire al caldo.

Nelle scuole dell’infanzia e nei nidi di Bologna, il caldo estremo sta rendendo impossibile la permanenza dei bambini durante le ore più afose. Molti genitori sono stati costretti a ritirare i figli dopo il pranzo per evitare i dormitori roventi, dove le temperature superano spesso i 40 gradi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

