Un' ora di telefonata tra Trump e Putin si negozia Zelensky | Non credo abbiano molte idee in comune

Un'ora di telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin riaccende l’attenzione sulla speranza di una risoluzione negoziata del conflitto in Ucraina. In un contesto internazionale complesso e ricco di tensioni, il colloquio suggerisce un’apertura verso il dialogo, anche se le differenze tra i leader rimangono evidenti. Mentre Zelensky continua a difendere la sua posizione, questa conversazione potrebbe rappresentare un passo cruciale verso una possibile de-escalation o, almeno, un tentativo di trovare punti di incontro.

