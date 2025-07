Tim Burton torna all’animazione con un nuovo film | Sto aspettando la sceneggiatura

Tim Burton torna a incantare il pubblico con un nuovo film d'animazione, dopo aver conquistato generazioni con capolavori come The Nightmare Before Christmas. Il regista di uno stile inconfondibile ha annunciato durante un'intervista a MILENIO che è in fase di sviluppo di un progetto che promette di rinnovare il suo universo artistico e affascinare ancora una volta gli spettatori di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura visiva.

Il regista di The Nightmare Before Christmas ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto animato, segnando un ritorno alle sue radici artistiche. Tim Burton ha annunciato il suo ritorno al mondo dell'animazione, un territorio creativo che ha contribuito a consacrare il suo stile visivo unico e inconfondibile. Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente messicana MILENIO, il regista statunitense ha rivelato che è in fase di sviluppo un nuovo progetto animato, anche se al momento la sceneggiatura non è ancora pronta. Tim Burton annuncia un nuovo progetto "Sto lavorando a un progetto di animazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tim Burton torna all’animazione con un nuovo film: “Sto aspettando la sceneggiatura”

In questa notizia si parla di: burton - animazione - sceneggiatura - torna

#Pixar torna in Italia con un nuovo film, ambientato a Venezia. Dopo aver diretto #Luca (2021) nella nostra Liguria, il regista #EnricoCasarosa inizierĂ un nuovo progetto, #Gatto (2027) la storia di Nerone, un felino che abita nella laguna ma che tutti evitano pe Vai su Facebook

Tim Burton torna all’animazione con un nuovo film: “Sto aspettando la sceneggiatura”; Tim Burton torna alle origini: annunciato un nuovo film d'animazione!; Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, la sceneggiatura dell’animazione in stop-motion di Nick Park e Mark Burton.

Tim Burton torna all’animazione con un nuovo film: “Sto aspettando la sceneggiatura” - Tim Burton ha annunciato il suo ritorno al mondo dell'animazione, un territorio creativo che ha contribuito a consacrare il suo stile visivo unico e inconfondibile. Lo riporta msn.com

Tim Burton torna alle origini: annunciato un nuovo film d'animazione! - Il regista Tim Burton ha confermato di essere a lavoro su un nuovo film d'animazione originale, per cui sta scrivendo ora la sceneggiatura. Riporta cinema.everyeye.it