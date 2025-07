Morto Michael Madsen l’attore feticcio di Tarantino aveva 67 anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Michael Madsen, icona indimenticabile e fedele collaboratore di Quentin Tarantino. L’attore, noto per le sue interpretazioni intense e memorabili, ci ha lasciati a 67 anni nella sua casa di Malibu, vittima di un arresto cardiaco. Madsen, recentemente impegnato nel cinema indipendente, lascia un’eredità ricca di personaggi intensi e storie indimenticabili, che continueranno a vivere nel cuore degli appassionati.

Washington, 3 luglio 2025 - Addio a Michael Madsen, attore feticcio di Quentin Tarantino per il quale aveva recitato in 'Le Iene', 'Kill Bill, 'The Hateful Eight' e 'C'era una volta a. Hollywood'. Il 67enne interprete è stato trovato morto nella sua casa di Malibu e, secondo quanto ha spiegato il manager Ron Smith, ha avuto un arresto cardiaco. "Negli ultimi due anni Madsen ha svolto un lavoro incredibile con il cinema indipendente, tra cui i film 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', ed era davvero impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita - hanno dichiarato i suoi agenti -.

