Borja Gomez l’ex pilota spagnolo di Moto2 morto in pista a Magny-Cours

Il mondo delle corse piange la tragica scomparsa di Borja Gomez, giovane talento spagnolo di appena 20 anni del Team Laglisse. Durante il GP di Magny-Cours, un incidente fatale ha spezzato la sua vita: si presume che una perdita di olio sulla pista abbia contribuito alla perdita di controllo, culminata in una caduta e successivamente nell’essere travolto da un altro pilota. Una tragedia che lascia un vuoto nel cuore del motorsport.

Del Team Laglisse, il pilota spagnolo di appena 20 anni avrebbe perso il controllo della moto, con molta probabilitĂ per la presenza di olio sulla pista, durante l'esecuzione di una curva, per poi cadere ed essere travolto da un altro pilota.

