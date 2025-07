Cinque secoli fa il miracolo del silenzio | Mesoraca celebra il Beato Matteo Vidio e il prodigio delle cicale

si fermò improvvisamente, lasciando spazio a un silenzio irreale e commovente. Un miracolo che ancora oggi viene ricordato e celebrato a Mesoraca, testimone di un evento straordinario e simbolo di fede e meraviglia.

In un giorno d'estate di cinquecento anni fa, il frinire assordante delle cicale si spense all'unisono. Accadde a Mesoraca, nel cuore della Calabria, il 3 luglio del 1525, quando il Beato Matteo Vidio, frate minore osservante originario del borgo, si apprestava a predicare alla sua gente. La chiesa non bastava a contenere i fedeli, così l'incontro si tenne all'aperto, nella Riserva Naturale Regionale del Vergari. Ma il rumore degli insetti copriva ogni parola. Fu allora che il frate, uomo di preghiera e prodigi, si rivolse alle cicale con voce ferma: "In nome dello Spirito Santo, tacete finché la predica non sarà terminata.